Андрей Назаров: Не знал, что Овечкин обладает нокаутирующим ударом - Советский спорт
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16 апреля 2019 09:56ХоккейГичунцев Артур

Андрей Назаров: Не знал, что Овечкин обладает нокаутирующим ударом

После матча Александр заявил, что переживает за состояние своего соперника.

Известный российский специалист Андрей Назаров прокомментировал драку капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с российским форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

«Всегда знал, что Саша неуступчивый игрок, но не знал, что он стал обладать нокаутирующим ударом. С чем его и поздравляю. Помню Овечкина ещё молодым по московскому «Динамо». Саша всегда со всеми задирался. Парень вырос на улице, знает реалии жизни.

Что касается Андрея Свечникова, то молодому человеку, помимо занятий хоккеем, надо ходить в спортзал и наращивать мышечную массу. Свечников – хороший и талантливый хоккеист, но нужно понимать, с кем ты разговариваешь. Жёстко? Возможно, но всё в установленных правилах. Оба хоккеиста играют в НХЛ, получают большие деньги, являются профессиональными игроками. Никто никого жалеть здесь не будет. Тем более в плей-офф.

Свечникову, чья карьера в Северной Америке только начинается, желаю скорейшего выздоровления. Пусть больше пьёт свежевыжатого апельсинового сока, а после восстановления не сидит за компьютерными играми, а, повторюсь, ходит в спортзал. В хоккее настоящие, а не виртуальные драки», – сказал Назаров «Чемпионату».

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