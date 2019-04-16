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16 апреля 2019 10:33ХоккейГичунцев Артур

НХЛ назвала трех звезд дня

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Официальный сайт НХЛ объявил имена лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Первое место занял нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. В матче с «Калгари» (6:2) он набрал 3 (2+1) очка.

На второй позиции расположился форвард «Каролины» Уоррен Фегеле, оформивший дубль в ворота «Вашингтона. На его счету также голевой пас.

Замкнул тройку лучших нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз. Игрок забросил шайбу в ворота «Бостона» (3:2) и отдал результативную передачу.

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