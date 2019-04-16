Максим Сушинский: Мы перебросали ЦСКА, но надо забивать

Президент «Авангарда» Максим Сушинский оценил игру команды во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (0:3).
«В игре моего клуба мне все понравилось, – приводит «Р-Спорт» слова Сушинского. – Единственное – мы не забили голы в тех моментах, которые создали.
Против такой качественной обороны, как у ЦСКА, у нас были моменты. Мы их перебросали. Нам надо забивать, реализовывать те моменты, которые создаем. У нас есть моменты. Если мы не будем забивать, то, конечно, не выиграем.
Они играют на ноль, это их хоккей, он им нравится. Нам, конечно, не очень нравится, но приходится подстраиваться под их игру».
Напомним, голы в ворота «ястребов» забили Константин Окулов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов. Последние две шайбы были заброшены в пустые ворота.
Счет в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч пройдет 17 апреля в Балашихе.
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