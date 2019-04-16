Евгений Медведев: 0-2 в серии? Веселее будет выкарабкиваться

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.
Накануне «ястребы» проиграли второй матч в Москве (0:3), после чего счет в серии стал 0-2.
«Ничего страшного, веселее будет выкарабкиваться из этой ситуации, – приводит «Р-Спорт» слова Медведева. – Игра была до первого гола, (Илья) Сорокин вытаскивал из пустых ворот. В конце плохо сыграли, пропустили гол, пытались отыграться, но не получилось.
Кто разбирается в хоккее, тот понимает, что стили у нас одинаковые, игра идет до ошибки».
Напомним, третий матч серии пройдет 17 апреля в Балашихе.
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