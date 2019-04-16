В UFC отреагировали на драку Овечкина и Свечникова

В пресс-службе UFC прокомментировали драку капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и российского форварда «Каролины» Андрея Свечникова.
Стычка произошла во время матча плей-офф НХЛ и завершилась нокаутом 19-летнего Свечникова, который получил травму и не смог продолжить встречу.
«Точность превосходит силу, а время – скорость», – говорится в сообщении лиги, опубликованном в Twitter.
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