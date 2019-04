В UFC отреагировали на драку Овечкина и Свечникова

В пресс-службе UFC прокомментировали драку капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и российского форварда «Каролины» Андрея Свечникова.

Стычка произошла во время матча плей-офф НХЛ и завершилась нокаутом 19-летнего Свечникова, который получил травму и не смог продолжить встречу.

«Точность превосходит силу, а время – скорость», – говорится в сообщении лиги, опубликованном в Twitter.

You know what they say...



"Precision beats power, and timing beats speed." https://t.co/DIVeG9guz9