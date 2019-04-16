Боец ММА: У Овечкина есть удар, он нормально присадил Свечникова Позже Александр заявил, что переживает за состояние своего соотечественника.

Российский боец смешанного стиля Алексей Махно прокомментировал драку капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с российским форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

Напомним, стычка хоккеистов произошла во время матча плей-офф НХЛ. Овечкин отправил в нокаут 19-летнего соперника. Тот получил травму и не смог вернуться на лед.

– Зарубились в хоккейной манере. Я периодически хоккей смотрю, конечно, от MMA это далеко, но можно уверенно сказать, что у Овечкина есть удар! Правой рукой попал четко в бороду и нормально так присадил Свечникова!

– Сказалось ли здесь то, что Овечкин значительно старше?

– Я думаю, тут дело не в возрасте, он просто хорошо попал. Они оба били с правой руки в голову, может быть, в этих хоккейных баталиях Овечкин чуть похитрее, больше наклонил голову, не задирал подбородок, поэтому удары пришлись в шлем или смазались по плечу. Свечников же бороду подзадрал, и Овечкин попал в лучших традициях, – цитирует Махно Sport24.ru.