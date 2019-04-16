Конор Макгрегор: Поздравляю Овечкина, настоящий русский

Бывший боец UFC Конор Макгрегор высказался о драке форварда «Вашингтона» Александра Овечкина со своим соотечественником Андреем Свечниковым из «Каролины».
«Поздравляю Овечкина. Настоящий русский. Был рад встретиться с тобой в Москве. Скоро увидимся снова. Они могут убежать, но не спрятаться», – написал ирландец в твиттере.
Напомним, в первом периоде третьего матча серии команд в первом раунде плей-офф НХЛ Овечкин нокаутировал в драке 19-летнего Свечникова, который смог покинуть площадку только с помощью медицинского персонала и партнеров и больше не появлялся на льду.
«Каролина» победила «Вашингтон» (5:0) и сократила счет в серии (1-2).
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