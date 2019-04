Конор Макгрегор: Поздравляю Овечкина, настоящий русский

Бывший боец UFC Конор Макгрегор высказался о драке форварда «Вашингтона» Александра Овечкина со своим соотечественником Андреем Свечниковым из «Каролины».

«Поздравляю Овечкина. Настоящий русский. Был рад встретиться с тобой в Москве. Скоро увидимся снова. Они могут убежать, но не спрятаться», – написал ирландец в твиттере.

Congrats @ovi8!

A Proper Russian.

Great to meet you in Moscow big man, see you again soon!

They can run, but they can’t hide. https://t.co/R14KvFXf22