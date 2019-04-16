Вячеслав Фетисов: Драка Овечкина и Свечникова смотрелась не очень красиво - Советский спорт
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16 апреля 2019 13:38ХоккейЛипкин Антон

Вячеслав Фетисов: Драка Овечкина и Свечникова смотрелась не очень красиво

Капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего соотечественника.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился мнением о драке между форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным со своим соотечественником Андреем Свечниковым из «Каролины».

«Эмоции порой перехлестывают, и нет сил их контролировать, – приводит слова Фетисова официальный сайт телеканала «360°». – Не знаю, что послужило причиной, какие слова были сказаны друг другу.

Смотрелось очень плохо. Много чего можно говорить, но скажу, что не очень красиво это все смотрелось».

Напомним, в первом периоде третьего матча серии команд в первом раунде плей-офф НХЛ Овечкин нокаутировал в драке 19-летнего Свечникова, который смог покинуть площадку только с помощью медицинского персонала и партнеров и больше не появлялся на льду.

«Каролина» победила «Вашингтон» (5:0) и сократила счет в серии (1-2).

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