Александр Овечкин: Сегодня все наши звенья играли неправильно

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил игру команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (0:5).
«Мы понимали, что они не будут отсиживаться в обороне и ждать, когда у них появится шанс что-то создать в атаке, – приводит слова 33-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Мы понимали, что они побегут вперед, будут очень стараться. Так и произошло. Сегодня все наши звенья играли неправильно. Это был не наш хоккей».
Напомним, «Каролина» одержала первую победу в серии и сократила отставание (1-2). Четвертый матч пройдет в четверг также на льду «ураганов».
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