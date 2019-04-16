Борис Михайлов: «Авангарду» деваться некуда, дома он сыграет агрессивно

Бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА – «Авангард».
Накануне ЦСКА нанес «Авангарду» поражение (3:0) и повел в серии со счетом 2-0. В первой игре армейцы также выиграли с разницей в три шайбы (5:2).
«Думаю, исход серии еще не предрешен, – приводит «Р-Спорт» слова Михайлова. – Два первых матча были упорными, особенно второй, который был выигран ЦСКА только в конце третьего периода.
У ЦСКА в запасе две игры, но это ничего не значит. «Авангарду» деваться некуда. Он окажется на своей площадке. Думаю, омичи сыграют агрессивно».
Третий матч пройдет 17 марта в Балашихе.
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