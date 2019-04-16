Тодд Рирден: «Каролина» играла на другом уровне по сравнению с нами

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден оценил игру команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (0:5).
«Они очень хотели победить, – приводит слова Рирдена официальный сайт лиги. – Играли на другом уровне по сравнению с нами. У нас далеко не все работали так, как должны и могут».
Напомним, по дублю в составе «Каролины» сделали Уоррен Фогеле и Дуги Хэмилтон. Окончательный счет в матче установил Брок Макгинн.
«Каролина» по-прежнему проигрывает в серии, но теперь счет стал 1-2. Первые два матча в Вашингтоне остались за хозяевами (4:2, 4:3 OT). Четвертый матч пройдет в четверг также на льду «ураганов».
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