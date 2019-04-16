Тодд Рирден: «Каролина» играла на другом уровне по сравнению с нами «Вашингтон» проиграл первый матч в гостях в серии с «Каролиной».

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден оценил игру команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (0:5).

«Они очень хотели победить, – приводит слова Рирдена официальный сайт лиги. – Играли на другом уровне по сравнению с нами. У нас далеко не все работали так, как должны и могут».

Напомним, по дублю в составе «Каролины» сделали Уоррен Фогеле и Дуги Хэмилтон. Окончательный счет в матче установил Брок Макгинн.

«Каролина» по-прежнему проигрывает в серии, но теперь счет стал 1-2. Первые два матча в Вашингтоне остались за хозяевами (4:2, 4:3 OT). Четвертый матч пройдет в четверг также на льду «ураганов».