Андрей Николишин: У Овечкина и Свечникова весь сезон происходят стычки Овечкин нокаутировал 19-летнего форварда во время драки в третьем матче серии между «Вашингтоном» и «Каролиной».

Бывший форвард сборной России Андрей Николишин высказался о драке форварда «Вашингтона» Александра Овечкина со своим соотечественником Андреем Свечниковым из «Каролины».

«У них на протяжении всего сезона происходят какие-то стычки, – приводит ТАСС слова Николишина, – понимаю Андрея Свечникова, он первый год в НХЛ, хочет себя зарекомендовать, что-то доказать.

По большому счету он стал инициатором, сначала отмахнулся, потом первым ударил, первым полез в драку, немного не рассчитал свои силы и возможности, но его команда победила, наверное, этот его поступок каким-то образом сплотил ребят, дал настрой и определенный импульс.

Я очень хорошо знаю Андрея, хороший мальчишка, перспективный, обладает очень большим техническим и внутренним потенциалом, при правильном отношении он должен стать топовым игроком в будущем».

Напомним, в первом периоде третьего матча серии команд в первом раунде плей-офф НХЛ Овечкин нокаутировал в драке 19-летнего Свечникова, который смог покинуть площадку только с помощью медицинского персонала и партнеров и больше не появлялся на льду.

«Каролина» победила «Вашингтон» (5:0) и сократила счет в серии (1-2).