У «Динамо» будет новое руководство Новый сезон бело-голубые начнут с новым юридическим лицом.

Во вторник было зарегистрировано новое юридическое лицо – Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Динамо-Москва». Генеральным директором новой организации стал Евгений Кровопусков.

Таким образом, скорее всего, новый сезон хоккейное «Динамо» начнет с новым юридическим лицом. В связи с этим игроки, у которых были контракты с прежней организацией – ООО «ХК «Динамо-Москва», станут неограниченно свободными агентами. Генеральным директором клуба в нынешнем сезоне был Валерий Шанцев.

Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» под руководством Владимира Крикунова заняло пятое место в Западной конференции КХЛ и дошло до второго раунда плей-офф, где в пяти матчах проиграло в серии с ЦСКА (1-4).