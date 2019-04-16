Стивен Стэмкос: Мы не собираемся в четвертом матче с «Коламбусом просто лечь и сдаться Капитан «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос - о предстоящем четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса».

- Не важно, в какой ситуации, не важно, хорошо ты играешь или нет, в момент выхода на площадку у тебя всегда остается вера, что ты можешь сделать что-то, чтобы помочь команде победить. С этой верой в четвертом матче выйду на лед и я сам, и вся наша команда. Мы не собираемся просто лечь и сдаться! - передает слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Напомним, счет в серии до четырех побед 3-0 в пользу «Блю Джекетс». Четвертый матч состоится в ночь на 17 апреля на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе (США).