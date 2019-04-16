Сет Джонс: Бобровский заставляет всех выкладываться и добиваться успеха

- Мы не сомневаемся, что он сконцентрирован и готов играть. Он ключевой игрок команды. Если он в форме, значит и у нас игра идет. Это же видно по этому плей-офф.
Вся команда заряжена. Все готовы ловить шайбу. Бобровский заставляет всех выкладываться и добиваться успеха, - приводит слова Джонса официальный сайт НХЛ.
Напомним, счет в серии до четырех побед 3-0 в пользу «Блю Джекетс». Четвертый матч состоится в ночь на 17 апреля на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе (США).
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