Никита Кучеров: Хочу вернуться на площадку и помочь «Тампе» «Тампа-Бэй Лайтнинг» проигрывает в первом раунде серии плей-офф НХЛ «Коламбусу Блю Джекетс» - 0-3.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отбывал одноматчевую дисквалификацию за толчок защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваару.

«Было неприятно смотреть за игрой по телевизору. Хотел быть вместе с ребятами на льду. Я сам создал для себя такую ситуацию. Сейчас я хочу вернуться на площадку и сыграть, хочу помочь ребятам одержать победу.

Нам нужно просто сыграть в наш хоккей. Если это удастся, серия окажется длительной. У нас уверенный в себе состав, хорошие игроки и вратарь. Мы хотим повеселиться», - приводит слова Кучерова журналист Джо Смит.

Четвертый матч серии между командами пройдет 17 апреля.