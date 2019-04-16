Никита Кучеров: Хочу вернуться на площадку и помочь «Тампе»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отбывал одноматчевую дисквалификацию за толчок защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваару.
«Было неприятно смотреть за игрой по телевизору. Хотел быть вместе с ребятами на льду. Я сам создал для себя такую ситуацию. Сейчас я хочу вернуться на площадку и сыграть, хочу помочь ребятам одержать победу.
Нам нужно просто сыграть в наш хоккей. Если это удастся, серия окажется длительной. У нас уверенный в себе состав, хорошие игроки и вратарь. Мы хотим повеселиться», - приводит слова Кучерова журналист Джо Смит.
Четвертый матч серии между командами пройдет 17 апреля.
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