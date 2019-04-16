Сидни Кросби: Хочется быть частью коллектива, который сумеет отыграться с 0-3 - Советский спорт
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16 апреля 2019 21:45Хоккей

Сидни Кросби: Хочется быть частью коллектива, который сумеет отыграться с 0-3

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал ход серии первого раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс», в которой «Пингвинз» уступают со счетом 0-3.

- Оказаться в такой позиции нам не хотелось, зато мне хочется быть частью коллектива, который сумеет после этого отыграться, - приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Добавим, что четвертый матч серии состоится в ночь на 17 апреля на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге.

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