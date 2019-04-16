Мэтт Мартин: Не планируем продлевать жизнь «Питтсбургу» в плей-офф Форвард «Айлендерс» Мэтт Мартин заявил, что команда не намерена затягивать серию первого раунда Кубка Стэнли против «Питсбурга» (3-0).

- Ты ведешь 3-0 в серии, все идет хорошо, чувствуешь себя отлично, но все может быстро развернуться, если потеряешь фокус и перестанешь действовать правильно. Мы не планируем продлевать им жизнь. Мы знаем, насколько опасными они могут быть, - приводит слова Мартина официальный сайт НХЛ.

Добавим, что четвертый матч серии состоится в ночь на 17 апреля на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге.