Мэтт Мартин: Не планируем продлевать жизнь «Питтсбургу» в плей-офф - Советский спорт
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16 апреля 2019 22:03Хоккей

Мэтт Мартин: Не планируем продлевать жизнь «Питтсбургу» в плей-офф

Форвард «Айлендерс» Мэтт Мартин заявил, что команда не намерена затягивать серию первого раунда Кубка Стэнли против «Питсбурга» (3-0).

- Ты ведешь 3-0 в серии, все идет хорошо, чувствуешь себя отлично, но все может быстро развернуться, если потеряешь фокус и перестанешь действовать правильно. Мы не планируем продлевать им жизнь. Мы знаем, насколько опасными они могут быть, - приводит слова Мартина официальный сайт НХЛ.

Добавим, что четвертый матч серии состоится в ночь на 17 апреля на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге.

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