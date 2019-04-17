«Тампа-Бэй» проиграла «Коламбусу» и вылетела из плей-офф НХЛ (видео) Победитель регулярного чемпионата проиграл серию всухую.

«Коламбус» выиграл у «Тампы-Бэй» (7:3) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и завершил серию в свою пользу с сухим счетом (4-0).

Первой звездой назван форвард «голубых жакетов» Оливер Бьоркстранд, забросивший победную шайбу в конце второго периода. Также на его счету голевая передача.

Одна из шайб «Коламбуса» на счету нападающего Артемия Панарина, который завершил матч с показателем полезности «+3».

У «молний» две передачи сделал форвард Никита Кучеров, вернувшийся в состав после дисквалификации.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков, голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский – 18 из 22.

Таким образом, «Коламбус» вышел во второй раунд, где сыграет с победителем пары «Бостон» – «Торонто».

НХЛ

Плей-офф

1-й раунд

4-й матч

«Коламбус» – «Тампа-Бэй» – 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Голы: Тексье, 3, 59. Дюбуа, 4. Джонс, 27. Бьоркстранд, 39. Панарин, 59. Дюшен, 60 – Стэмкос (Кучеров), 9. Пакетт, 34. Пойнт (Кучеров), 38.

Счет в серии: 4-0 (4:3, 5:1, 3:1, 7:3).