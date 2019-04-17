Василевский, Кучеров, Малкин и Сергачев освободились для сборной России - Советский спорт
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17 апреля 2019 07:19ХоккейЛипкин Антон

Василевский, Кучеров, Малкин и Сергачев освободились для сборной России

Четыре российских игрока завершили выступление в плей-офф НХЛ и могут приехать на чемпионат мира.

Российские игроки Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев (все – «Тампа-Бэй») и Евгений Малкин («Питтсбург») вылетели со своими командами из плей-офф НХЛ. Теперь все четверо могут приехать в сборную России на чемпионат мира в Словакию.

В ночь со вторника на среду «Питтсбург» проиграл четвертый матч «Айлендерс» (1:3) и потерпел поражение во всей серии первого раунда плей-офф НХЛ (0-4).

«Тампа-Бэй» также всухую уступила в серии с «Коламбусом» (0-4) после поражения в четвертом матче (3:7).

Напомним, в регулярном чемпионате «Тампа-Бэй» заняла первое место во всей лиге, а Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона, обновив российский рекорд результативности (128 очков). Василевский занял первое место среди вратарей по победам (39).

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).

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