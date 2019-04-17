Гудачек продлил контракт со «Спартаком»

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение будет рассчитано на два года.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Гудачек сыграл 45 матчей и отражал 91,6% бросков, а коэффициент надежности составил 2,35. В плей-офф словак провел шесть встреч, отражая 93,4% бросков, при коэффициенте надежности 2,16.
«Спартак» в минувшем сезоне вышел в плей-офф, но в первом раунде уступил СКА (2-4).
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