Гудачек продлил контракт со «Спартаком» - Советский спорт
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17 апреля 2019 13:38ХоккейСпирин Дмитрий

Гудачек продлил контракт со «Спартаком»

Голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек подписал новый контракт с московским «Спартаком».

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение будет рассчитано на два года.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Гудачек сыграл 45 матчей и отражал 91,6% бросков, а коэффициент надежности составил 2,35. В плей-офф словак провел шесть встреч, отражая 93,4% бросков, при коэффициенте надежности 2,16.

«Спартак» в минувшем сезоне вышел в плей-офф, но в первом раунде уступил СКА (2-4).

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