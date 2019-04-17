Гудачек продлил контракт со «Спартаком» Голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек подписал новый контракт с московским «Спартаком».

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение будет рассчитано на два года.

⚡️ Юлиус Гудачек заключил новый контракт со «Спартаком», рассчитанный на ближайшие два сезона!https://t.co/ioJFKufS7N pic.twitter.com/l6ZEcTsM4b — Spartak Moscow (@spartak_hc) 17 апреля 2019 г.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Гудачек сыграл 45 матчей и отражал 91,6% бросков, а коэффициент надежности составил 2,35. В плей-офф словак провел шесть встреч, отражая 93,4% бросков, при коэффициенте надежности 2,16.

«Спартак» в минувшем сезоне вышел в плей-офф, но в первом раунде уступил СКА (2-4).