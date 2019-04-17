Главным тренером «Сибири» назначен Николай Заварухин Он перешел в новосибирский клуб с поста тренера «Автомобилиста».

Новым главным тренером «Сибири» стал Николай Заварухин. Об этом сообщил официальный сайт новосибирского клуба. 44-летний специалист приходит с поста тренера «Автомобилиста», где проработал три последних сезона.

Игровую карьеру Заварухин завершил в 2009-м году в Магнитогорске. Практически всю свою карьеру воспитанник уфимского хоккея провел в «Салавате Юлаеве», начав ее еще в советской первой лиге. Всего в элитных дивизионах СССР и России, включая КХЛ, он провел более 700 матчей, кроме того, приглашался в юниорскую (до 18 лет) и молодежную сборные России, за которые провел 20 матчей и забросил 7 шайб.

В Новосибирске Заварухин хорошо известен, поскольку на протяжении трех сезонов с 2013 по 2016 годы работал главным тренером молодежной команды «Сибирские снайперы».