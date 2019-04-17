Джон Торторелла: Во втором периоде «Тампу» удержал в игре Василевский, в третьем – то же самое сделал Бобровский

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла после победы в серии с «Тампой-Бэй» (4-0) в первом раунде плей-офф высказался об игре голкипера Сергея Бобровского.
«Мне очень радостно за него, – приводит слова Тортореллы официальный сайт лиги. – Может быть, самым важным моментом во всей серии был сэйв, который Бобровский сделал при счете 0:3 в начале второго периода первого матча (от Никиты Кучерова).
А потом Фолиньо забросил нашу первую шайбу, и мы начали погоню. Сегодня же то, что Бобровский творил в третьем периоде, – это фантастика. Во втором периоде «Тампу» удержал в игре ее вратарь (Василевский), в третьем же то же самое сделал наш».
Напомним, в ночь со вторника на среду «Коламбус» выиграл у «Тампы-Бэй» (7:3), одержав свою первую в истории победу в серии плей-офф, и во втором раунде сыграет с победителем пары «Бостон» – «Торонто».
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