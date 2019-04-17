Валерий Каменский: Если ЦСКА выиграет третий матч, то на 90 процентов станет чемпионом - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2019 14:16ХоккейЛипкин Антон

Валерий Каменский: Если ЦСКА выиграет третий матч, то на 90 процентов станет чемпионом

В среду ЦСКА и «Авангард» проведут третий матч финальной серии Кубка Гагарина.

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом», в которой сегодня состоится третий матч.

«Если ЦСКА выиграет третий матч, то на 90 процентов можно будет считать его обладателем Кубка Гагарина, – приводят «Известия» слова Каменского. – Конечно, в нашей жизни всякое может случиться – хоккей тоже способен преподносить сюрпризы. Но слишком уж по-тренерски организован нынешний ЦСКА.

У него отличный состав, хоккеисты четко соблюдают игровую дисциплину и действуют по заданию. Слабо верится, что такая команда может упустить преимущество в три победы, поэтому для «Авангарда» ближайший матч – момент истины в финале».

Напомним, ЦСКА выиграл два домашних матча (5:2, 3:0). Третий матч серии пройдет 17 апреля в Балашихе.

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