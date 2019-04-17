Артемий Панарин: Сказал Кучерову заказывать костюмы в сборную «Коламбус» выбил «Тампу-Бэй» в серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин рассказал о том, что пожелал нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучерову во время рукопожатия после серии команд в первом раунде плей-офф НХЛ.

– Кучеров угрожал мне расправой! – приводит слова Панарина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Надеюсь, он отойдет и мне ничего не будет.

– Слова поддержки вам говорили?

– Желали удачи, конечно. А мы им говорим: «Костюмы в сборную заказывайте. Сообщайте размеры!»

– Сейчас лучшим подарком будет отмененная тренировка завтра?

– Это даже вообще не обсуждается! Я надеялся, что нам хотя бы три дня выходных дадут! Мы ведь «Тампу» сделали. Надо три дня минимум давать!

Напомним, Коламбус» выиграл всухую серию с «Тампой-Бэй» (4-0), которая стала победителем регулярного чемпионата.

Федерация хоккей России сообщила о вызове трех игроков «молний»: голкипера Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачева и Кучерова.