Артемий Панарин: Сказал Кучерову заказывать костюмы в сборную

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин рассказал о том, что пожелал нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучерову во время рукопожатия после серии команд в первом раунде плей-офф НХЛ.
– Кучеров угрожал мне расправой! – приводит слова Панарина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Надеюсь, он отойдет и мне ничего не будет.
– Слова поддержки вам говорили?
– Желали удачи, конечно. А мы им говорим: «Костюмы в сборную заказывайте. Сообщайте размеры!»
– Сейчас лучшим подарком будет отмененная тренировка завтра?
– Это даже вообще не обсуждается! Я надеялся, что нам хотя бы три дня выходных дадут! Мы ведь «Тампу» сделали. Надо три дня минимум давать!
Напомним, Коламбус» выиграл всухую серию с «Тампой-Бэй» (4-0), которая стала победителем регулярного чемпионата.
Федерация хоккей России сообщила о вызове трех игроков «молний»: голкипера Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачева и Кучерова.
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