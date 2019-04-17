Малкин поедет на чемпионат мира - Советский спорт
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17 апреля 2019 15:23Хоккей

Малкин поедет на чемпионат мира

Об этом хоккеист сообщил в своем интервью.

Как уже сообщалось, руководство сборной России отправило вызов в сборную на чемпионат мира хоккеистам «Тампы» и «Питтсбурга», вылетевшим из Кубка Стэнли по итогам первого раунда плей-офф.

Центрфорвард Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург», сразу по завершению серии, но еще до получения официального вызова, сообщил, что готов приехать на чемпионат мира. В частности, Малкин сказал: «У меня давно не было такого долгого межсезонья в НХЛ. Последние года четыре, если не больше. Если позовут на чемпионат мира — конечно, поеду. Травм нет. Хочется еще поиграть в хоккей. Давно не играл за сборную. Буду ждать звонка. Посмотрим…»

Отметим, что два последних золота на чемпионатах мира сборная России завоевывала при разных тренерах тогда, когда в составе ее первого звена был Евгений Малкин.

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