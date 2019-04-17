Кубок Гагарина побывает в Омске между двумя матчами в Балашихе Руководство омского клуба предоставляет своим болельщикам возможность встретиться с главным хоккейным трофеем КХЛ.

Официальный сайт омского «Авангарда» проинформировал своих болельщиков о том, что 18 апреля Кубок Гагарина прибудет в Омск. Это стало возможным потому, что два следующих матча «Авангарда», 17 и 19 апреля, являются домашними, и на это время именно омский клуб несет ответственность за сохранность трофея.

Из-за технических проблем с обоими ледовыми дворцами Омска, подходящими под критерии Континентальной лиги, «Авангард» в нынешнем сезоне проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе. Сегодня, 17 апреля, в 19.30 по московскому времени, состоится третий матч финальной серии с ЦСКА.