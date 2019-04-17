Составы «Авангарда» и ЦСКА на третий финальный матч Кубка Гагарина

«Авангард» и ЦСКА, готовящиеся к проведению третьего финального матча Кубка Гагарина, обнародовали свои составы на игру.
По сравнению с предыдущим матчем, заявки команд подверглись небольшим изменениям. В стартовый состав «Авангарда» вернулся Ансель Галимов, заменивший Семена Кошелева. В ЦСКА Сергея Калинина заменил Грег Скотт, а Максима Мамина – Александр Попов.
«Авангард» (Омск):
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Галимов;
Пивцакин, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Скотт — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.
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