Составы «Авангарда» и ЦСКА на третий финальный матч Кубка Гагарина - Советский спорт
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17 апреля 2019 18:51Хоккей

Составы «Авангарда» и ЦСКА на третий финальный матч Кубка Гагарина

«Авангард» и ЦСКА обнародовали составы на третий матч.

«Авангард» и ЦСКА, готовящиеся к проведению третьего финального матча Кубка Гагарина, обнародовали свои составы на игру.

По сравнению с предыдущим матчем, заявки команд подверглись небольшим изменениям. В стартовый состав «Авангарда» вернулся Ансель Галимов, заменивший Семена Кошелева. В ЦСКА Сергея Калинина заменил Грег Скотт, а Максима МаминаАлександр Попов.

«Авангард» (Омск):

Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Галимов;

Пивцакин, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Скотт — Андронов — Карнаухов;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

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