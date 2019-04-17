Все кандидаты в сборную сначала пройдут медицинское обследование

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов не стал конкретизировать, кто из вызванных из НХЛ игроков войдет в состав сборной. По словам Жамнова, сначала все кандидаты пройдут глубоко медицинское обследование, по итогам которого и будет приниматься решение о допуске в состав сборной.
«Когда идут игры, сложно общаться с игроками. Но у нас все под прицелом и мы следим за каждым», - так ответил тренер на вопрос, кого еще следует ждать из-за океана.
Ранее стало известно, что в состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира вызваны Никита Кучеров, Евгений Малкин, Андрей Василевский и Михаил Сергачев. Однако позже стало известно, что врачи «Тампы» скорее всего не пустят Василевского в сборную, поскольку он играл в плей-офф с травмой.
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