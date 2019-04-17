ЦСКА одержал третью подряд победу в финале Кубка Гагарина От первого в истории ЦСКА трофея и 35-й победы в чемпионате страны армейцев отделяет всего одна победа.

ЦСКА одержал третью подряд победу над «Авангардом» в финале Кубка Гагарина. На этот раз матч прошел в подмосковной Балашихе, ставшей домом для «ястребов» на время внепланового ремонта их ледового дворца.

Вновь исход поединка решила одна шайба. Она была заброшена Сергеем Андроновым в начале третьего периода. До этого судьи отменили шайбу «Авангарда», заброшенную в начале второй двадцатиминутки, усмотрев взятие ворот в помощью конька.

Финальный штурм вшестером привел лишь к тому, что армеец Михаил Григоренко забросил вторую шайбу в пустые ворота. ЦСКА осталось победить «Авангард» еще один раз для завоевания первого в своей истории Кубка Гагарина.

Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Матч № 3

«Авангард» (Омск) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Счет в серии: 0 – 3.

Шайбы забросили: Андронов, Григоренко.

Вратари: Бобков – Сорокин.

Судьи: Гофман, Фране.

Броски: 50 – 67. Броски в створ 16 - 30: Вбрасывания: 30 – 29. Блокированные броски: 17 – 18. Силовые приемы: 16 – 8. Время в атаке: 09.19 – 13.48. Штраф: 8 – 2.

17 апреля 2019 года. Балашиха. Арена «Балашиха» 5.387 зрителей (5.525).