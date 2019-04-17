Алексей Емелин – о возможном камбэке в серии с ЦСКА: Раз в год и палка стреляет - Советский спорт
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17 апреля 2019 22:44ХоккейГичунцев Артур

Алексей Емелин – о возможном камбэке в серии с ЦСКА: Раз в год и палка стреляет

На сегодняшний день столичный клуб лидирует в серии со счетом 3-0.

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин высказался после третьего матча финала плей-офф КХЛ с московским ЦСКА (0:3).

«Мы думаем о следующей игре, будем настраиваться пошагово. Видимо, мы недостаточно хорошо закрывали их вратаря и надо больше бросать, тогда, может быть, забьем.

Ожиданий от серии никаких не было, это плей-офф, здесь все меняется. Тренер сказал, что серия продолжается, надо готовиться к следующей игре. Я всегда верю, что ситуацию можно изменить. Знаю, что в КХЛ всего один раз вытаскивали серию с 0-3, но раз в год и палка стреляет!

Установка простая – забить и выиграть игру, в этом матче мы пропустили. Мы, защитники, стараемся подключаться к атакам, анархично действовать бесполезно, так что, когда есть момент, мы атакуем», – передает слова Емелина Sport24.ru.

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