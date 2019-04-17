Боб Хартли: Немногие продолжают верить в «Авангард». Нам не нужно обращать на это внимание - Советский спорт
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17 апреля 2019 22:56ХоккейГичунцев Артур

Боб Хартли: Немногие продолжают верить в «Авангард». Нам не нужно обращать на это внимание

На данный момент счет в серии 3-0 в пользу армейцев.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли дал пресс-конференцию после поражения от московского ЦСКА (0:2) в финале Кубка Гагарина.

«Тяжелая игра, очень похожа на второй матч финала. Конечно, ЦСКА не просто забивать, но мы создаем моменты, работаем. Бобков сделал несколько невероятных сэйвов, которые оставили нас в игре. Мы будем идти дальше, нужно выигрывать. Нам некуда отступать. Мы продолжаем идти с гордо поднятой головой, как делали с начала сезона. Перед стартом финала в нас мало, кто верил, сейчас за дверью раздевалки осталось не так много людей, которые продолжают верить в нас. Нам не нужно обращать на это внимание. Одна игра впереди, будем завтра к ней готовиться.

Почему «Авангард» так мало забивает ЦСКА? Общая командная работа, если посмотреть в целом, то в последних 19 матчах противники 22 гола забили ЦСКА. И Сорокин, и все полевые игроки армейцев здорово действуют. У соперника в составе много габаритных хоккеистов, которые не позволяют что-то создавать. Я смотрел все матчи ЦСКА в плей-офф. Я знал, если мы дойдем до финала, то играли бы со СКА или ЦСКА. Мы понимали, что эти соперники не позволят нам забивать по пять шайб.

Мы выигрываем командой, мы проигрываем командой. Я не буду никого критиковать или выделять. «Авангард» – сплоченная семья. Когда я согласился быть тренером «Авангарда», Крылов и Сушинский сказали, что устали от скандалов вокруг команды, хотели увидеть в клубе сплоченный коллектив. В хоккее все совершают ошибки, без этого никуда. Мы все ошибки, все проблемы оставляем в раздевалке, там ищем решение. Все совершают ошибки, просто сегодня ЦСКА совершил меньше.

Никто не отчаивается после 0-3, в пятницу планируем показать хороший хоккей. Серия еще продолжается, мы продолжаем борьбу за Кубок Гагарина, поэтому ни о какой удовлетворенности сейчас не стоит говорить.

Ощущаю ли я, что за «Авангард» болеют больше, потому что никто не любит СКА и ЦСКА? Во всех лигах богатые и успешные на протяжении долгого периода времени клубы не любят. Мы ценим поддержку всех болельщиков, особенно учитывая то, что мы переехали из Омска в Балашиху. Наша маленькая арена превратилась в место большого профессионального спорта. Знаю ли я команду КХЛ, которая упустила победу в серии с 0-3? Нет, не знаю, меня это не волнует. Я доволен игрой, но не доволен результатом. Но в этом бизнесе не оцениваются попытки, только итог», – передает слова Хартли Sport24.ru.

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