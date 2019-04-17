Владислав Третьяк – о матче ЦСКА и «Авангарда»: Игра была равной

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился эмоциями после третьего матча московского ЦСКА и омского «Авангарда» в финале Кубка Гагарина, который завершился победой столичного клуба (2:0).
«Эта игра была копией предыдущей, так бывает редко. Во втором периоде Бобков вытащил хорошую шайбу. Финалы всегда такие, каждый боится ошибиться. Финал, как правило, неинтересный бывает, зрелища меньше. ЦСКА создает больше моментов. А игра была равной», – передает слова функционера агентство «РИА Новости».
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