Игорь Никитин: ЦСКА серьезно настраивается на четвертый матч с «Авангардом» На данный момент счет в серии 3-0 в пользу красно-синих.

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Авангардом» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина (2:0).

«Тяжелая игра, команды потратили много сил. Мы играли достаточно хорошо, результат по игре. Не думаю, что будет самоуспокоенность, мы серьезно настраиваемся на следующую игру. Ребята понимают, что против нас сильный соперник.

В принципе, в большинстве у нас были хорошие моменты, вратарь соперника хорошо сыграл. Нам есть в чем добавить, но не сказал бы, что слабо сыграли, ребята старались.

В прошлой игре ситуация заставила перевести Кирилла Капризова в первое звено, потому что травму получил Сергей Калинин, а сегодня мы начали как и планировали», – цитирует специалиста ТАСС.