Евгений Малкин: Мы больше не чемпионы. Никто не уважает «Питтсбург»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался серии первого раунда плей-офф с «Айлендерс» (0-4).
«Каждая игра в серии была равной по счёту, все решили маленькие детали. Они блокировали шайбу, шли в форчек и смотрелись так, как будто хотели победить больше нас. Мы больше не чемпионы. Никто не уважает нашу команду, все хотят побить «Пингвинз». Я хочу видеть тот же голод у своих молодых одноклубников.
Нельзя поменять десять игроков. Конечно, можно поменять пару человек. Посмотрим, что будет происходить летом», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
В полуфинале Восточной конференции «Айлендерс» сыграет с победителем пары «Вашингтон» – «Каролина».
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