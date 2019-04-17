Евгений Малкин: Мы больше не чемпионы. Никто не уважает «Питтсбург» Об этом российский хоккеист заявил пресс-службе НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался серии первого раунда плей-офф с «Айлендерс» (0-4).

«Каждая игра в серии была равной по счёту, все решили маленькие детали. Они блокировали шайбу, шли в форчек и смотрелись так, как будто хотели победить больше нас. Мы больше не чемпионы. Никто не уважает нашу команду, все хотят побить «Пингвинз». Я хочу видеть тот же голод у своих молодых одноклубников.

Нельзя поменять десять игроков. Конечно, можно поменять пару человек. Посмотрим, что будет происходить летом», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

В полуфинале Восточной конференции «Айлендерс» сыграет с победителем пары «Вашингтон» – «Каролина».