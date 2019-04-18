Гол Радулова помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Нэшвиллом» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2019 06:11ХоккейСпирин Дмитрий

Гол Радулова помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Нэшвиллом»

«Даллас Старз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Автором победной шайбы стал нападающий «Старз» Александр Радулов. Для россиянина этот гол стал вторым в текущем плей-офф НХЛ и десятым в Кубке Стэнли.

В составе победителей также по голу забили Эндрю Кольяно и Маттса Зуккарелло, на счету Роопе Хинца дубль.

У «Предаторз» автором единственного гола стал Роман Йоси.

Нападающий «Старз» Валерий Ничушкин и голкипер Антон Худобин участие в матче не принимали.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч противостояния состоится 21 апреля в Нэшвилле.

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