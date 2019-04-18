Гол Радулова помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Нэшвиллом»

Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
Автором победной шайбы стал нападающий «Старз» Александр Радулов. Для россиянина этот гол стал вторым в текущем плей-офф НХЛ и десятым в Кубке Стэнли.
В составе победителей также по голу забили Эндрю Кольяно и Маттса Зуккарелло, на счету Роопе Хинца дубль.
У «Предаторз» автором единственного гола стал Роман Йоси.
Нападающий «Старз» Валерий Ничушкин и голкипер Антон Худобин участие в матче не принимали.
Счет в серии стал 2-2. Пятый матч противостояния состоится 21 апреля в Нэшвилле.
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