Гол Радулова помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Нэшвиллом» «Даллас Старз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Автором победной шайбы стал нападающий «Старз» Александр Радулов. Для россиянина этот гол стал вторым в текущем плей-офф НХЛ и десятым в Кубке Стэнли.

В составе победителей также по голу забили Эндрю Кольяно и Маттса Зуккарелло, на счету Роопе Хинца дубль.

У «Предаторз» автором единственного гола стал Роман Йоси.

Нападающий «Старз» Валерий Ничушкин и голкипер Антон Худобин участие в матче не принимали.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч противостояния состоится 21 апреля в Нэшвилле.