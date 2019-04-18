«Бостон» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии - Советский спорт
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18 апреля 2019 06:22ХоккейСпирин Дмитрий

«Бостон» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии

«Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Бостон Брюинз» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Встреча состоялась в Торонто и завершилась со счетом 4:6.

Автором победной шайбы стал Здено Хара. Еще по голу забили Чарли Макэвой, Брэд Маршан и Йоаким Нордстрем, Давид Пастрняк оформил дубль.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев очков в матче не набрал, Игорь Ожиганов не попал в заявку.

У хозяев отличились Зак Хаймэн, Остон Мэттьюс (дважды) и Трэвис Дермотт.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч противостояния пройдет 20 апреля в Бостоне

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