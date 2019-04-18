«Бостон» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии

Встреча состоялась в Торонто и завершилась со счетом 4:6.
Автором победной шайбы стал Здено Хара. Еще по голу забили Чарли Макэвой, Брэд Маршан и Йоаким Нордстрем, Давид Пастрняк оформил дубль.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев очков в матче не набрал, Игорь Ожиганов не попал в заявку.
У хозяев отличились Зак Хаймэн, Остон Мэттьюс (дважды) и Трэвис Дермотт.
Счет в серии стал 2-2. Пятый матч противостояния пройдет 20 апреля в Бостоне
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