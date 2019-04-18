Евгений Малкин: Никто не уважает нашу команду, все хотят побить «Пингвинз» Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подвел итоги противостояния с «Нью-Йорк Айлендерс» в полуфинале Восточной конференции.

«Каждая игра в серии была равной по счету, все решили маленькие детали. Соперники блокировали шайбу, шли в форчек и смотрелись так, как будто хотели победить больше нас. Мы больше не чемпионы. Никто не уважает нашу команду, все хотят побить «Пингвинз». Я хочу видеть тот же голод у своих молодых одноклубников.

Нельзя поменять десять игроков. Конечно, можно поменять пару человек. Посмотрим, что будет происходить летом», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Пингвинз» уступили в серии со счетом 0-4.