Евгений Малкин: Никто не уважает нашу команду, все хотят побить «Пингвинз»

«Каждая игра в серии была равной по счету, все решили маленькие детали. Соперники блокировали шайбу, шли в форчек и смотрелись так, как будто хотели победить больше нас. Мы больше не чемпионы. Никто не уважает нашу команду, все хотят побить «Пингвинз». Я хочу видеть тот же голод у своих молодых одноклубников.
Нельзя поменять десять игроков. Конечно, можно поменять пару человек. Посмотрим, что будет происходить летом», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Пингвинз» уступили в серии со счетом 0-4.
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