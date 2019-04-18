«Колорадо» победил «Калгари» и увеличил преимущество в серии

Встреча состоялась в Денвере и завершилась со счетом 3:2.
Автором победной шайбы стал Микко Рантанен, оформивший в матче дубль. Еще один гол забили Джей Ти Комфер. В составе хозяев отличились Элиас Линдхольм и Дерек Райан. Голкипер "Лавины" Семен Варламов участия в матче не принимал.
Пятый матч противостояния пройдет 20 апреля в Калгари.
"Колорадо" повел в серии со счетом 3-1.
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