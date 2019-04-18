Никита Гусев: Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2019 09:26ХоккейСпирин Дмитрий

Никита Гусев: Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев заявил, что клуб не давал никаких гарантий его участия в плей-офф НХЛ.

«Никаких гарантий участия в плей-офф не было. Сейчас самое главное — это команда, все ради нее. Если я понадоблюсь тренеру и команде, то буду готов к игре и покажу все, на что способен.

Сыграть в плей-офф было бы очень здорово. Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ. Относительно адаптации к маленькой площадке больше станет понятно после первого матча. Думаю, что будет становиться лучше и лучше. В КХЛ мне многое удавалось, но сейчас я хочу играть в лучшей лиге мира. Такова моя цель», — цитирует Гусева официальный сайт НХЛ.

Накануне Гусев прибыл в расположение клуба и приступил к тренировкам. Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19 — 82 (17+65) очка при показателе полезности «+39».

«Вегас» ведет в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» 3-1. Пятый матч серии пройдет 19 апреля.

17/04 14:44Хоккей
Хоккеист избил женщину прямо на дороге… Кто такой Обухов?Бывший хоккеист «Ак Барса» и обладатель Кубка Гагарина вновь под следствием.
17/04 18:45Футбол
«Китаец – это оскорбление, если сопровождается отборным матом». Допрос Пака в судеПосле сегодняшних показаний потерпевшего шансы Кокорина и Мамаева отделаться символическим наказанием уменьшаются
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
17/04 23:26Хоккей
«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!»Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина.
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
26/03 20:30ММА
Алексей Махно: Уйти так – не в стиле МакгрегораИзвестный российский легковес не исключает, что ирландец Конор Макгрегор может возобновить карьеру ради большого боя.
17/04 21:30Хоккей
Овечкин и Кучеров были в состоянии аффекта! Потому Александр избил пацана, а Никита едва не покалечил финнаВроде бы все о драке двух русских уже сказано. Но я хотел бы добавить личную историю, а также поговорить еще о Кучерове.
17/04 11:39Футбол
Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионовМы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок.
17/04 12:07Хоккей
Снимите это немедленно! Стилисты «Торонто» делают все, чтобы настоящие ценители моды забывали про хоккейСтандартная тенденция последних лет - фото игроков, направляющихся на матч.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
17/04 16:36Футбол
Месси - Роналду - 5:7. Цифры и факты сезона в Лиге чемпионовЛионель Месси пятый раз в карьере забил десять мячей в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов. Больше таких сезонов (7) было только у Криштиану Роналду.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
17/04 15:14Футбол
«Спартак» и его бывшие. 11 человек, регулярно портивших жизнь красно-белым«Спартаку» не привыкать терпеть всяческие неприятности от своих воспитанников, или просто бывших игроков. Это уже тянет на традицию.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
18/04 09:08Хоккей
«Даллас» уничтожил «Нэшвилл». У Радулова – заброшенная шайба«Бостон» и «Торонто» забили 10 голов на двоих, Радулов забросил вторую шайбу в плей-офф.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
18/04 00:02Футбол
7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Манчестер Сити»«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в одном из самых умопомрачительных матчей в истории еврокубков.
17/04 17:03Хоккей
Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира?О том, что все четверо вызываются в сборную России - было сообщено еще утром, когда сами игроки еще вряд ли пережили вылет из Кубка Стэнли.  
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
17/04 10:10Хоккей
Как же хорош Тарасенко! Но это не помогло «Сент-Луису» победитьГол Владимира Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения. «Вегас» справился с «Сан-Хосе» без Никиты Гусева.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
Новости
11:05 Футбол Сон Хын Мин: Я впервые в полуфинале Лиги чемпионов – это потрясающе
10:54 Фристайл Тудегешева завершила спортивную карьеру
10:52 Хоккей Брэд Маршанд: Никто не ожидал, что с «Торонто» будет четыре победы подряд
10:39 Шорт-трек Виктор Ан: Отвел себе год для решения, иду ли еще на один олимпийский цикл
10:24 ММА Роберт Уиттакер: Я мог бы дать Джону Джонсу конкурентный бой
10:17 Футбол Рууд Гуллит: Купить команду-победителя невозможно
09:58 Бокс Рамирес бросил вызов Ковалеву
09:49 Хоккей Хинтц, Пастрняк и Рантанен — три звезды игрового дня в НХЛ
09:35 Бокс Бой Джошуа - Миллер отменен из-за проваленного американцем допинг-теста
09:26 Хоккей Никита Гусев: Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ
09:20 Хоккей НХЛ объявила претендентов на приз «Селке Трофи»
08:38 Баскетбол Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» одержать вторую победу над «Ютой»
08:23 Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и увеличил преимущество в серии
08:09 Футбол Рио Фердинанд: Думаю, «Ливерпуль» победит в Лиге чемпионов
08:00 Баскетбол Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» увеличить преимущество в серии c «Детройтом»
07:38 Хоккей Рашит Давыдов: Я сторонник вызова вратарей, которые реально хотят играть за сборную
07:17 Хоккей Евгений Малкин: Никто не уважает нашу команду, все хотят побить «Пингвинз»
07:02 Баскетбол 37 очков Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Индиану»
06:39 Горнолыжный спорт Канадский горнолыжник скончался при падении в горах
06:22 Хоккей «Бостон» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика