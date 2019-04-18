Никита Гусев: Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ Нападающий «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев заявил, что клуб не давал никаких гарантий его участия в плей-офф НХЛ.

«Никаких гарантий участия в плей-офф не было. Сейчас самое главное — это команда, все ради нее. Если я понадоблюсь тренеру и команде, то буду готов к игре и покажу все, на что способен.

Сыграть в плей-офф было бы очень здорово. Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ. Относительно адаптации к маленькой площадке больше станет понятно после первого матча. Думаю, что будет становиться лучше и лучше. В КХЛ мне многое удавалось, но сейчас я хочу играть в лучшей лиге мира. Такова моя цель», — цитирует Гусева официальный сайт НХЛ.

Накануне Гусев прибыл в расположение клуба и приступил к тренировкам. Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19 — 82 (17+65) очка при показателе полезности «+39».

«Вегас» ведет в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» 3-1. Пятый матч серии пройдет 19 апреля.