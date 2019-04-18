Брэд Маршанд: Никто не ожидал, что с «Торонто» будет четыре победы подряд - Советский спорт
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18 апреля 2019 10:52ХоккейЛипкин Антон

Брэд Маршанд: Никто не ожидал, что с «Торонто» будет четыре победы подряд

«Бостон» победил «Торонто» в четвертом матче серии.

Форвард «Бостона» Брэд Маршанд прокомментировал победу над «Торонто» (6:4) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Чем дольше продолжается серия, тем больше понимаешь всю суть плей-офф, – приводит слова 30-летнего канадца официальный сайт лиги. – Никто не ожидал, что будет четыре победы подряд.

Мы ждем, что с этим соперником предстоит долгий путь. У них отличная команда. Борьба с ними будет серьезная, с переменным успехом. Нам просто нужно освоиться в этой ситуации».

В четвертом матче на счету Маршанда гол и две результативные передачи. Он был признан третьей звездой игры.

Счет в серии стал равным (2-2). Пятый матч пройдет 19 апреля в Бостоне.

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