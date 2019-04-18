Жерар Галлан: Гусев набирает форму, но сейчас у меня хороший состав - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2019 11:40ХоккейЛипкин Антон

Жерар Галлан: Гусев набирает форму, но сейчас у меня хороший состав

Российский форвард подписал контракт с «Вегасом».

Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан оценил форму форварда Никиты Гусева и объяснил, почему пока не включает его в состав команды на игру.

«Гусев усердно работает и набирает форму, – приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ. – Он только что закончил играть (в плей-офф КХЛ), так что его состояние нельзя назвать плохим. Но сейчас у меня хороший состав. Я им доволен, так что, поверьте мне, это скорее про команду, чем про него».

Напомним, в воскресенье 26-летний Гусев подписал с «Вегасом» однолетний контракт, но пока не принял участие в матчах серии с «Сан-Хосе».

«Золотые рыцари» ведут со счетом 3-1 и в четверг могут оформить выход во второй раунд плей-офф НХЛ в случае победы на льду «акул».

17/04 23:42Хоккей
«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финалаИгорь Никитин по традиции был предельно лаконичен, а Боб Хартли отказался критиковать своих подопечных и пригласил всех на четвертый матч.
17/04 22:46Хоккей
«Гол Андронова? Это его коронный бросок!» ЦСКА выносит Омск, игроки довольныПосле третьей победы финале Кубка Гагарина-2019 игроки ЦСКА были в очень хорошем настроении.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
17/04 17:03Хоккей
Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира?О том, что все четверо вызываются в сборную России - было сообщено еще утром, когда сами игроки еще вряд ли пережили вылет из Кубка Стэнли.  
17/04 18:00Футбол
Джордже Деспотович: Американцы отказались от моих услуг из-за ИбрагимовичаОн играл против Аршавина, не попал в Город Ангелов из-за Златана Ибрагимовича, а сейчас забивает за «Оренбург»
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
28/03 14:41Бокс
Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
17/04 20:30Футбол
Валерий Масалитин: Этот «Аякс» полюбился еще в августе, когда прошел КиевБывший нападающий голландского «Витесса» рассказывает о феномене «Аякса», которые возвращает былое величие.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/04 09:08Хоккей
«Даллас» уничтожил «Нэшвилл». У Радулова – заброшенная шайба«Бостон» и «Торонто» забили 10 голов на двоих, Радулов забросил вторую шайбу в плей-офф.
17/04 14:44Хоккей
Хоккеист избил женщину прямо на дороге… Кто такой Обухов?Бывший хоккеист «Ак Барса» и обладатель Кубка Гагарина вновь под следствием.
18/04 15:09Футбол
Свободу Вупсеню и Пупсеню! Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление матери КокоринаПриводим самые яркие цитаты.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/04 14:45Футбол
«Тоттенхэм» - в элитном «Клубе 36»! Любопытная статистика по итогам матчей Лиги чемпионовЛондонцы стали 36-м по счету клубом, сумевшим пробиться в полуфинал Кубка/Лиги чемпионов более одного раза. «Ман Сити», кстати, в этой престижной компании нет…
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/03 21:00ММА
Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
17/04 23:26Хоккей
«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!»Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
Новости
18:09 ММА Иван Штырков: Разобрали технический потенциал Кларка
17:43 Футбол Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»
17:39 Хоккей «Амур» продлил контракты с тремя игроками
17:38 Футбол Свидетель: Кокорин не избивал Соловчука. Он стоял в стороне, а потом пришел всех разнимать
17:35 Футбол Показания свидетеля из протокола следователей: Бобкова лежала на Соловчуке и не давала его избивать
17:29 Теннис Хачанов получил wild card на турнире в Мюнхене
17:21 ММА Ислам Махачев: Буду ждать Кевина Ли, мне интересен этот бой
17:20 Бокс Президент WBO: У Ломаченко нет обязательно претендента
17:14 Формула-1 Мазепин-старший начал переговоры о покупке «Уильямса»
17:08 Футбол Свидетель Джафарова: Не помню, кто кого избивал. Помню только, что Кокорин не участвовал
17:03 Футбол Воропаев и Мамин привлечены к тренировкам с основой «Спартака»
17:03 Футбол Свидетель Джафарова о том, как попала в компанию Кокорина и Мамаева: Моя подружка Бобкова знала подсудимых
16:57 Хоккей Скудра близок к подписанию контракта с «Трактором»
16:48 Олимпиада Кот-ушанка и мишка-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России (фото)
16:47 Футбол Станислав Черчесов: Будем все правильно делать – Евро-2020 станет домашним для сборной России
16:40 Футбол Жозе Моуринью: Если «Аякс» дойдет до финала, то победит «Барселону» или «Ливерпуль»
16:32 Футбол Сергей Прядкин: О количестве легионеров при новом лимите будем говорить позже
16:31 ММА Радмир Габдуллин: Трудно выделить фаворита в бою Оверима и Олейника
16:23 Футбол Дмитрий Черышев: Возвращение Дениса в «Реал»? Никогда не говори никогда
15:58 Футбол Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика