Жерар Галлан: Гусев набирает форму, но сейчас у меня хороший состав

Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан оценил форму форварда Никиты Гусева и объяснил, почему пока не включает его в состав команды на игру.
«Гусев усердно работает и набирает форму, – приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ. – Он только что закончил играть (в плей-офф КХЛ), так что его состояние нельзя назвать плохим. Но сейчас у меня хороший состав. Я им доволен, так что, поверьте мне, это скорее про команду, чем про него».
Напомним, в воскресенье 26-летний Гусев подписал с «Вегасом» однолетний контракт, но пока не принял участие в матчах серии с «Сан-Хосе».
«Золотые рыцари» ведут со счетом 3-1 и в четверг могут оформить выход во второй раунд плей-офф НХЛ в случае победы на льду «акул».
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