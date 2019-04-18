Джордж Макфи: Гусев? Хороших игроков слишком много не бывает Бывший форвард СКА стал игроком «Вегаса» и может дебютировать в НХЛ в плей-офф.

Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи высказался о новичке команды Никите Гусеве.

«В плей-офф может случиться всякое, но его приезд придаст нам хорошей глубины, – приводит слова Макфи официальный сайт лиги. – Хороших игроков слишком много не бывает.

Это очень умный игрок. Он крайне хорош в большинстве и вообще настолько хорош, что его надо было просто подписывать и потом разбираться, что он может на этом уровне.

У него для этого подходящий возраст, и мне понравилось, что он усердно работал, готовившись сюда поехать. Это было нелегко. Ему понадобилось пожертвовать многими бонусами и другими благами контракта, которые он уже заработал. Но он их отдал и освободился, начав новую главу в своей жизни».

Напомним, в воскресенье 26-летний российский форвард, в КХЛ выступавший за СКА, подписал однолетний контракт с «Вегасом», но пока не сыграл ни в одном матче серии с «Сан-Хосе», в которой «золотые рыцари» ведут со счетом 3-1.

Пятый матч пройдет 18 апреля на льду «акул».