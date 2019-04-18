Стала известна заявка юниорской сборной России на чемпионат мира

В списке значатся 18 полевых игроков и три вратаря:
вратари: Ярослав Аскаров («СКА-Варяги»), Илья Горбунов («Белые Медведи»), Всеволод Скотников («Красная Армия»);
защитники: Николай Буренов («Русские Витязи»), Никита Ващенко («СКА-Варяги»), Александр Кирпичников («Белые Медведи»), Семен Чистяков («Толпар»), Иван Рогов («Алмаз»), Никита Седов («Реджайна Пэтс»);
нападающие: Родион Амиров («Толпар»), Егор Брызгалов («Динамо» М), Максим Грошев («Реактор»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Омские Ястребы»), Данил Гущин («Маскегон Ламберджекс»), Тахир Мингачев (ЦСК ВВС), Илья Николаев («Локо»), Василий Подколзин («СКА-1946»), Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин (оба — «Стальные Лисы»), Марат Хуснутдинов («Витязь»).
В заявку могут быть включены еще два игрока, но не позднее чем за два часа до начала турнира.
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