Скудра близок к подписанию контракта с «Трактором»

Новым главным тренером «Трактора» станет Петерис Скудра, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Официально о назначении 43-летнего латвийца может быть объявлено до конца нынешней недели.
Нынешний сезон «Трактор» начал под руководством Германа Титова, а в октябре его сменил Алексей Тертышный, с которым команда финишировала в регулярном чемпионате на восьмом месте Восточной конференции КХЛ, после чего в первом раунде плей-офф проиграла в четырех матчах серию с «Автомобилистом».
При этом при любом развитии событий Тертышный продолжит работу в системе клуба.
Напомним, с 2013 по 2018 годы Скудра возглавлял «Торпедо» и неизменно выводил команду в плей-офф.
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