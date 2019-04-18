Сборная России обыграла Словакию в стартовом матче юниорского чемпионата мира - Советский спорт
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18 апреля 2019 19:03Хоккей

Сборная России обыграла Словакию в стартовом матче юниорского чемпионата мира

Сборная России (игроки до 18 лет) переиграла сверстников из Словакии в стартовом матче юниорского чемпионата мира со счетом 6:3 (3:1, 1:1, 2:1).

В составе российской команды заброшенными шайбами отличились Илья Николаев (5-я минута), Родион Амиров (9), Арсений Грицюк (17, 41), Максим Грошев (24) и Марат Хуснутдинов (60). У словацкой сборной точные броски на свой счет записали Доминик Сойка (9), Мартин Хромьяк (32) и Максим Чайкович (54).

Добавим, что в следующем матче на турнире сборная России 20 апреля сыграет против Латвии, а команда Словении встретится с США.

ЮЧМ – 2019
Групповой этап
Группа В
Россия — Словакия — 6:3 (3:1; 1:1; 2:1)
Голы: 1:0 - Николаев (Амиров, 4:14), 1:1 - Сойка (Чайкович, 8:40), 2:1 - Амиров (12:17, буллит), 3:1 - Грицюк (16:52, бол.), 4:1 - Грошев (23:55), 4:2 - Хромяк (31:49, бол.), 5:2 - Грицюк (40:15), 5:3 - Чайкович (53:22, бол.), 6:3 - Хуснутдинов (59:20, п.в.)

Вратари: Скотников - Главай
Броски: 34-18
Штраф: 22-6

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