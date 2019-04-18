Кросби не сыграет за сборную Канады на чемпионате мира Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отказался от игры за сборную Канады на предстоящем чемпионате мира по хоккею 2019 года, который пройдет в Братиславе (Словакия) с 10 по 26 мая.

- Нет, я просто постараюсь максимально использовать по все свободное время. Никаких серьезных травм, но с возрастом есть вещи, которые вас беспокоят, - приводит слова Кросби пресс-служба «Питтсбурга».

Напомним, что в текущем сезоне НХЛ Кросби набрал 100 (35+65) очков в 79 матчах регулярного чемпионата и сделал одну результативную передачу в четырех встречах Кубка Стэнли.