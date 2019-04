Кросби не сыграет за сборную Канады на чемпионате мира

- Нет, я просто постараюсь максимально использовать по все свободное время. Никаких серьезных травм, но с возрастом есть вещи, которые вас беспокоят, - приводит слова Кросби пресс-служба «Питтсбурга».

Напомним, что в текущем сезоне НХЛ Кросби набрал 100 (35+65) очков в 79 матчах регулярного чемпионата и сделал одну результативную передачу в четырех встречах Кубка Стэнли.

Crosby on if he will be playing with Team Canada in Slovakia: “No, I’m just going to try to make the most of the rest. No significant injuries, but as you get older, there are things that nag you.” pic.twitter.com/ulNIFS6Vwd