Кросби не сыграет за сборную Канады на чемпионате мира

- Нет, я просто постараюсь максимально использовать по все свободное время. Никаких серьезных травм, но с возрастом есть вещи, которые вас беспокоят, - приводит слова Кросби пресс-служба «Питтсбурга».
Напомним, что в текущем сезоне НХЛ Кросби набрал 100 (35+65) очков в 79 матчах регулярного чемпионата и сделал одну результативную передачу в четырех встречах Кубка Стэнли.
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