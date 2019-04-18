Купер останется главным тренером «Тампа-Бэй Лайтнинг»

- Если бы я бы не подписал с Купером новый контракт, то делал бы это прямо сейчас. Нет смысла искать нового Купера, когда у меня уже есть оригинальный, - цитирует Брисбуа журналист Кэйли Челиос.
Напомним, что в этом сезоне «Лайтнинг» выиграли регулярный чемпионат, но в первом раунде Кубка Стэнли проиграли «Коламбусу» со счетом 0-4.
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