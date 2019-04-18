Бузова недовольна работой арбитров в матче «Авангард» – ЦСКА На сегодняшний день клуб из Омска уступает в серии со счетом 0-3.

Российская телеведущая Ольга Бузова выразила негодование в связи с отмененным голом нападающего «Авангарда» Дениса Зернова в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА.

«Я возмущена. Я не понимаю, почему судья отменил шайбу. Да, бывает. Это спорт, это жизнь, без падений не бывает взлетов. Проиграна битва, но не война, поэтому верим в ребят до последнего.

Бывает, конек лежит, шайба летит, и клюшка туда, куда надо, направляет. Я со своей профессией, конечно, никак не сравниваю, но то же самое бывает и там. Когда звук настроен, аппаратура, все складывается, все как по маслу.

Есть ли мысли написать песню про хоккей? Моя жизнь напрямую связана с творчеством, и я пою про то, что в моей жизни происходит. Поэтому сейчас я могу сказать, что я с ребятами, поддерживаю, посылаю свои мысли в космос, болею, переживаю, верю в победу, а дальше… Как должно быть, так оно и будет», – сказала Бузова в интервью пресс-службе «Авангарда».