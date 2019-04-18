Жюльен Брисбуа: Верю, что в конце концов мы вернем Кубок в Тампу с этой группой игроков и этими тренерами Генеральный менеджер «Тампы-Бэй» Жюльен Брисбуа заявил, что продолжает верить в игроков и тренеров команды, не смотря на вылет «Лайтнинг» в первом раунде Кубка Стэнли.

- Я очень сильно верю, что в конце концов мы доведем дело до конца и вернем Кубок в Тампу с этой группой игроков и этими тренерами. Я не собираюсь перегибать палку и рушить все хорошее из-за четырехматчевого провала, который случился в самое неподходящее время.

История этих игроков, этой команды, этого тренерского штаба не окончена, она продолжается. Лучшие и самые интересные времена ждут нас впереди. Я не знаю, когда это произойдет. Но знаю, что когда мы этого добьемся, успех будет намного более приятным из-за разочарования, которое мы испытываем сейчас, - приводит слова Брисбуа официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в первом раунде плей-офф со счетом 0-4.